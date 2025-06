Mulher é presa suspeita de produzir pornografia infantil e vender na Dark Web

Repórter do caderno de Cidades

Vítimas eram crianças que tinham "convívio próximo" com a suspeita, informou a Polícia Federal (PF). Prisão ocorreu nesta quinta-feira, 12, em Brasília (DF)

Também foram aplicadas medidas protetivas em favor das vítimas. A PF informou que as crianças tinham “convívio próximo” com a suspeita, que produzia “pessoalmente” os vídeos e imagens de abuso.

A corporação também divulgou que a investigação teve início a partir da identificação de imagens de abuso sexual infantil na internet, que possibilitaram a identificação da investigada, bem como a localização e o resgate das vítimas.



“O mandado de busca foi cumprido no local onde as imagens eram produzidas. O material apreendido será submetido à análise pericial, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas, bem como eventuais envolvidos”, afirmou a PF.

“A investigada deve responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da exploração sexual de vulnerável, produção e divulgação de material de abuso sexual infantil e satisfação de lascívia na presença de criança”.