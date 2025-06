Professor cearense adota ex-aluna ao encontrá-la no sistema de adoção

Imagem de apoio ilustrativo. A pedido da família, a jovem não será identificada na matéria / Crédito: Reprodução / Shutterstock

Ensinar não é uma tarefa fácil. Muitos que se aventuram nessa façanha enfrentam obstáculos pelo caminho, mas há quem transforme essas dificuldades em pontes para o amor. Foi o que aconteceu com o educador cearense Hermesson Nunes, de 29 anos. Professor de robótica em uma escola de Fortaleza, ele não imaginava que uma aluna calada e introspectiva mudaria o rumo da sua vida e da sua família.

LEIA TAMBÉM | Fortaleza tem 362 pessoas habilitadas para adotar e 43 crianças e adolescentes aptos à adoção

Hermesson é casado com a professora de Língua Portuguesa Catarina Mesquita, de 30 anos. Eles se conheceram nos tempos da faculdade, em 2019. “Desde o começo do nosso relacionamento, já conversamos sobre a possibilidade de adotar uma criança, mas a decisão veio mesmo no início de 2024”, relata o casal. Em abril, deram início ao processo de habilitação para adoção, que durou cerca de cinco meses. Foram etapas intensas de documentação, entrevistas, cursos e visitas domiciliares. No cadastro, o perfil desejado era o de uma criança de até nove anos — mas o destino tinha outros planos. Mesmo lecionando em áreas diferentes, Hermesson e Catarina costumam compartilhar em casa as vivências com seus alunos. Foi assim que, entre conversas rotineiras, surgiu o nome de uma aluna que ele descrevia como “muito calada, pouco participativa, mas com uma energia diferente dos demais”.

Apesar da timidez e da dificuldade em acompanhar as aulas práticas de robótica, a menina mantinha um bom relacionamento com os colegas. “Algumas vezes ela conversava bastante, mas em outros momentos ficava muito retraída, com um olhar triste”, lembra Hermesson. “Eu sentia que ela precisava mais do que explicações técnicas. Ela precisava ser vista.” Do acolhimento ao reencontro Tudo mudou quando, durante o intervalo das aulas, Hermesson decidiu fazer uma busca no Sistema Nacional de Adoção e identificou uma adolescente cuja descrição lembrava sua ex-aluna. Foi um susto, pois ele nem sabia que a jovem estava no cadastro. “O coração acelerou, mas, como eu não tinha certeza, guardei a informação e depois mostrei à Catarina. Após conversarmos, decidimos ir atrás”, relembra.

Leia mais Quando cabe mais alguém no coração: o processo de adoção monoparental Sobre o assunto Quando cabe mais alguém no coração: o processo de adoção monoparental A jovem, de 13 anos, estava cadastrada na seção destinada a crianças e adolescentes com poucas chances de adoção. “Eu não a conhecia pessoalmente, só pelo o que o Hermesson contava. Quando ele me mostrou o perfil, senti receio pela idade, mas, ao mesmo tempo, parecia claro que era ela”, conta Catarina. Após confirmarem a identidade com o setor de cadastro, receberam um vídeo da adolescente e não restaram dúvidas. “Ali foi a confirmação. Era ela. Nossa filha”, diz o docente, emocionado.

O reencontro e a construção do vínculo A aproximação começou com visitas monitoradas. Três vezes por semana, o casal passava duas horas com a adolescente, sempre acompanhados por uma profissional da unidade de acolhimento. Com o tempo, os encontros foram se estendendo para os fins de semana. “No começo, ela era muito tímida, tudo era novidade. Mas os jogos nos ajudaram bastante a quebrar o gelo”, conta o casal. Uma das lembranças mais marcantes foi quando a jovem lembrou a data de aniversário do educador e pediu para comemorar com ele no acolhimento. “Foi um gesto que nos tocou profundamente. Nesse mesmo dia faríamos um almoço aqui em casa com toda a família e queríamos muito que ela viesse, mas sabíamos que isso era impossível. Foi um momento muito desafiador”, lembra Catarina.