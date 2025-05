Quando cabe mais alguém no coração: o processo de adoção monoparental

Daniele Tavares (esq.), Sidney Ramos (centro) e Juliano Lopes (dir.) compartilham trajetória de adoção monoparental no Ceará / Crédito: Arquivo Pessoal

A chegada do filho foi precedida por um sonho. É assim que a psicóloga Daniele Tavares, 49, descreve o resultado de uma espera que durou quatro anos e converge com a trajetória de milhares de pais e mães no Dia Nacional da Adoção, em 25 de maio. Ela constitui o grupo de 15%, do total de adotantes no Ceará, que realizaram a adoção monoparental. Fortaleza tem 362 pessoas habilitadas para adotar e 43 crianças e adolescentes aptos à adoção;

A data foi estabelecida pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002, objetivando a visibilidade do assunto entre os brasileiros. Em atualização ocorrida em 2022, a semana que antecede o período também passou a ser celebrada anualmente, como a "Semana Nacional da Adoção". Para Daniele, o desejo de se tornar mãe começou aos 40 anos, idade em se deparou com o diagnóstico de menopausa precoce e vivenciou o luto pela idealização "de uma maternidade pela via biológica". Em 2017, passou a buscar o apoio de grupos de pretendentes à adoção e deu entrada no processo que a permitiria fazer parte da fila. O pedido foi aceito em 2019 e, em 2021, recebeu um telefonema de que o filho, Bernardo Bento, hoje com 4 anos, havia nascido.

"Em 20 de maio de 2021, o meu filho nasceu para mim", inicia. "Eu cheguei a sondar, porque a gente meio que acessa a nossa fila, vê a colocação. E aí conversando e sondando, mais ou menos, sobre esse tempo, me foi dito que meu filho chegaria lá para outubro". "Na semana que ele chegou, eu tive um sonho. E no sonho, colocavam uma pulseirinha no meu braço, dessas de maternidade, e tinha escrito: 'parabéns à mãe do Bento'", acrescenta. "Eu acordei com uma sensação de que a minha espera havia acabado; (...) isso foi em uma segunda-feira (de maio). Quando foi na sexta, eu recebi o telefone que o meu filho havia chegado".

No Ceará, 98 crianças e adolescentes estão em processo de adoção, 44 deles na faixa etária de até 2 anos. Os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento também apontam que o Estado possui 1.110 pretendentes ativos. Embora os casais ainda sejam maioria (69% dos pretendentes no Ceará), a adoção monoparental representa 15% dos cearenses ativos na lista de adoção (entre solteiros, divorciados e viúvos). Em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a escolha pela adoção chegou até o enfermeiro e agente comunitário de saúde Sidney Ramos, 41, durante a pandemia, em 2021. “Nessa época, papai era vivo e tinha um pouco de resistência, pela falta de informação sobre adoção. Mesmo ele tendo esse preconceito, eu decidi fazer meu cadastro”, relembra.

“No início de 2021, meu perfil era de zero a cinco anos de idade. Depois de um ano, decidi expandir meu perfil para 1 a 12 anos”, explica. “Enquanto isso, fui participando dos movimentos e buscando aprender mais sobre o mundo adotivo”. Quando Sidney recebeu uma ligação sobre a filha, Vitória Mariele Ramos, atualmente com 13 anos, fez questão de conhecer a história da criança. “Busquei com muita calma iniciar a aproximação por vídeo-chamada, presencial”, diz. “No início, quando ela estava em um momento de não entender o que estava vivendo ou com birras, falava que me amava do tamanho de uma formiga”, brinca. “E meses depois, já fala que me ama do tamanho do oceano”.