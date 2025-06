Trio consome mais de R$ 1 mil em motel e ameaça funcionária para sair sem pagar em Fortaleza

Ao serem cobrados pelos produtos consumidos no estabelecimento, os suspeitos afirmaram que não tinham dinheiro para pagar a conta. Caso aconteceu na tarde desse domingo, 15, no bairro Pici

Dois homens e uma mulher consumiram mais de R$ 1 mil em produtos dentro de um motel localizado no bairro Pici, em Fortaleza, nesse domingo, 15. Ao serem cobrados pelas despesas, eles afirmaram que não tinham dinheiro para pagar a conta.

No estabelecimento, o trio chegou a ameaçar uma funcionária após serem cobrados alegando que acionaram um grupo criminoso para atentar contra a integridade da profissional. Os proprietários do local acionaram a Polícia Militar do Ceará (PMCE) via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).