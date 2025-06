Vila Velha: polícia prende suspeito de estuprar criança de 11 anos

O crime ocorreu em 2010, no bairro Quintino Cunha, também na Capital. À época, a vítima tinha 11 anos. O homem, de 45 anos, estava sendo investigado no caso. Ele aguardava a conclusão das diligências em regime semiaberto.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu neste sábado, 14, um suspeito de estupro de vulnerável. A ação aconteceu no bairro Vila Velha, em Fortaleza .

No entanto, o suspeito descumpriu os termos do acordo judicial. Ele passou, então, a ser considerado foragido.

Suspeito de estupro de vulnerável foi encontrado após investigação

Agentes do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) realizaram investigações e encontraram o homem em um imóvel no bairro Vila Velha. Com isso, a PC-CE realizou a ação, que resultou no cumprimento do mandado de prisão em aberto.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.