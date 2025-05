Pelotões da Guarda Municipal de Fortaleza começam a operar em junho, afirma secretário

Os pelotões da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) estão previstos para começar a operar em junho nas 12 regionais da Capital. A nova previsão foi informada pelo titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio Oliveira, nesta quinta-feira, 15, em visita ao O POVO. Anteriormente, o prazo para o início das rondas era para abril.

“Em junho, sem dúvida, o prefeito vai fazer as entregas”, afirmou o coronel. Inicialmente, seis regionais devem receber os pelotões da Guarda Municipal, e as outras seis depois. As primeiras regiões que vão receber as equipes ainda não foram divulgadas.