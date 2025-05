Mais de 400 armas do Estado serão entregues à Guarda Municipal de Fortaleza nesta quinta-feira

Ao todo, 429 armas do Governo do Ceará serão entregues à Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) nesta quinta-feira, 15. Serão 400 pistolas calibre .40 e 29 espingardas calibre 12 que foram doadas por meio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), conforme informou a coluna Vertical, do O POVO.

A data de entrega do armamento foi confirmada, nesta quinta, pelo titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio Oliveira, durante visita ao O POVO. O material será repassado durante um encontro entre o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).