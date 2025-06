Fortaleza: Passe livre da Criança será estendido para menores de 2 anos

O Passe Livre da Criança de Fortaleza será estendido para o público entre zero e sete anos de idade. A medida será lançada pela Prefeitura da Capital durante esta terça-feira, 17, e tem expectativa de beneficiar 55 mil crianças fortalezenses.

Atualmente, a política garante passagens gratuitas nos ônibus apenas para crianças maiores de dois anos. Poderão utilizar o novo Passe Livre crianças que tenham até sete anos incompletos ou altura de até 1,10 metros.

De acordo com a Prefeitura, a solicitação do cartão gratuidade deverá ser feita na creche onde a criança estuda ou nos pontos descentralizados de atendimento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).



Em nota divulgada nesta segunda-feira, 16, a gestão afirmou que a medida é uma tentativa de acabar com o hábito de crianças pequenas pularem as catracas dos coletivos ou precisarem se arrastar no chão para passar debaixo dos equipamentos de controle.