Borboletas, cobras e aranhas encantam crianças em ação de educação ambiental em Fortaleza

Deixando o medo e o nojo de lado, crianças e adultos aprenderam sobre insetos e animais peçonhentos durante evento de educação ambiental no Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, neste domingo, 15. A ação contou com estandes que exibiam amostras preservadas de espécies de borboletas, lagartas, baratas, besouros, aranhas, cobras, entre outros, para o público conhecer a biodiversidade desses animais no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento Bicharada Urbana fez parte da programação do Junho Verde, promovido pela Prefeitura de Fortaleza em alusão ao mês do meio ambiente. O objetivo é incentivar o cuidado com a natureza por meio de práticas ambientais responsáveis e sustentabilidade. Leia mais Fortaleza terá programação especial em junho em celebração ao mês do meio ambiente Sobre o assunto Fortaleza terá programação especial em junho em celebração ao mês do meio ambiente “Eu tenho um pouquinho de nojo, mas consegui aprender alguma coisa”, disse a autônoma Camila de Freitas, 39. Ela levou a filha Maya, 8, e o sobrinho, Caio, 5, para ter contato com os bichos. “Eles aprendem como se procriam e onde a gente encontra. Estou achando o máximo”, comentou. Para Maya, o que mais chamou atenção foram os morcegos e as cobras. Com a fala dos educadores ambientais, a menina aprendeu que “tem algumas cobras que têm veneno e outras não”, como as corais.

Já Caio afirmou ter gostado de tudo, principalmente das aranhas. O menino se empolgou com a espécie, mas reiterou: “Só olhei”. “Muito importante nós levarmos a natureza, a vida, para as crianças, sem ter aquela ilusão de que eles não entendem”, disse Geanne Belo, 54, que levou o neto Rian, de dois anos, para um domingo de “piquenique com a natureza” no Parque Rio Branco.

Por meio da exposição dos insetos, ela espera que Rian aprenda a importância do vínculo do ser humano com as outras espécies. “Agora mesmo a gente está vendo uma borboleta saindo do casulo. Está sendo uma novidade para ele”, comentou. Trocar o medo pela curiosidade Um dos responsáveis por apresentar o ciclo de vida das borboletas para os visitantes foi João Manuel Araújo, 19. O estudante de Agronomia da Universidade Federal do Ceará participa do projeto Cores da Natureza, o borboletário da UFC. “A gente teve uma aceitação muito boa, as pessoas conseguiram identificar alguns insetos. Muita gente chega com medo das lagartas, das borboletas, então a gente tenta conversar, falando que esse inseto não tem nada que possa machucar. A gente consegue trabalhar isso na pessoa para que ela não tenha mais medo”, explicou.

O medo sentido pelos seres humanos, conforme o estudante, pode prejudicar os animais, uma vez que leva algumas pessoas a matarem os bichos por desconhecimento do papel ecológico deles no meio ambiente. "Manter esses animais é importante. Fortaleza é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, e a gente já perdeu muito a nossa área verde. E logo que perde essa área verde, a gente perde esses animais, perde nossa biodiversidade", afirmou o também participante do projeto Dominique Varela, 21.