Homem é preso suspeito de matar e decapitar jovem de 18 anos em Trairi

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), o crime foi motivado por a vítima não corresponder a flertes feitos pelo homem. A corporação divulgou que Lorena havia saído de casa por volta das 19 horas de quinta-feira, 12, e, desde então, a família dela não teve mais notícias sobre o seu paradeiro.

Também havia uma grande quantidade de sangue. Já a cabeça da vítima foi encontrada em um matagal. A Polícia apurou que José estava morando em uma casa que fica em frente ao imóvel no qual Lorena foi encontrada morta.

Imagens feitas por moradores mostram Lorena, já morta, ao lado de uma cacimba no quintal de uma residência. Nessa área, havia um rastro que indica que ela foi arrastada até o local, em uma provável tentativa de ocultamento do cadáver.

De acordo com a PM, após o crime, José fugiu, deixando a bicicleta nas proximidades do local do crime. Ele chegou a ser filmado por moradores pedindo uma roupa.



No final da manhã, ele foi encontrado pela PM em uma área de mata na localidade de Gualdrapas. Moradores identificaram que era o suspeito quem estava sendo preso e tiraram-no das mãos dos PMs, tendo passado a agredi-lo.



“Reforço policial para garantir a integridade da equipe e do suspeito” foi necessário, afirmou a PM. "Após contida a situação, o homem foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico e, posteriormente, será apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade”, consta na nota divulgada pela corporação