Agente da PRF apreendem quase 7 milhões de cigarros contrabandeados

Agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam aproximadamente 6.920.000 cigarros de fabricação chinesa, durante abordagem de caminhão que trafegava no km 16 da BR-222, no município de Caucaia.

A ação ocorreu nesta sexta-feira, 13, por volta das 11 horas, e ocorreu após apontamento de uma carreta com dois semi-reboques, por parte da análise de risco de inteligência.

Os polícias encontram 692 caixas contendo, ao todo, 346.000 maços em cada, totalizando um carregamento de aproximadamente 6.920.000 cigarros. No veículo, a carga estava sem qualquer disfarce, o que facilitou a averiguação dos agentes.

No processo da abordagem, o condutor do veículo, um homem de 37 anos, natural de São Luiz Gonzaga, no Maranhão, foi detido. Segundo o motorista, a carga teve como origem o município de Ananindeua no Pará, e seria entregue na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O procedimento foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na capital cearense, onde as medidas cabíveis serão tomadas.