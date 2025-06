Policial é suspeito de sequestrar homem na Praia do Futuro e exigir R$ 300 mil

Delegacia de Assuntos Internos investiga o caso / Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) investiga um policial militar suspeito de sequestrar um homem no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, na madrugada do último dia 24 de fevereiro. Portaria informando a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o soldado David Barbosa Tavares foi publicada na edição dessa segunda-feira, 9, do Diário Oficial do Estado (DOE). O POVO teve acesso ao relatório final do inquérito policial instaurado pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI) e que resultou no indiciamento de David. A peça afirma que a vítima, um promotor de eventos de 39 anos, estava no estacionamento de uma barraca de praia, em uma atividade profissional, quando foi abordado por três homens que trafegavam em um carro modelo Toyota Corolla.

Ainda de acordo com os investigadores, a família do promotor combinou de deixar R$ 76.000 em uma lixeira do bairro José de Alencar. Dessa forma, a vítima foi deixada próximo à rotatória da Sabiaguaba cerca de nove horas após ter sido arrebatada.

Três dias depois, ainda de acordo com o inquérito, os criminosos voltaram a exigir dinheiro do promotor. Dessa vez, eles exigiram R$ 24.000, que seria coletado por um motorista por aplicativo. Este profissional foi abordado pelos policiais civis da DAI, que souberam do andamento da extorsão e montaram uma operação para efetuar o flagrante.



O motorista afirmou aos investigadores ter sido coagido por David para recolher um pacote, que era onde o dinheiro estaria — ele, porém, disse não saber qual era o conteúdo. O motorista também disse que, duas semanas antes, o PM havia flagrado-o com 30 gramas de maconha. David, então, afirmou que o liberaria em troca de “um favor” a ser cobrado posteriormente.

PM nega envolvimento com o crime

Ouvido na DAI, David negou ter participado do sequestro, afirmando ter ficado em casa no dia do crime. Ele admitiu que dirigia o Corolla usado pelos criminosos, veículo que estava no nome da mãe dele. O soldado, porém, disse ter vendido o automóvel dois dias antes do sequestro.