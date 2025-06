Fortaleza terá programação especial em junho em celebração ao mês do meio ambiente

A campanha Junho Verde promete mobilizar a população em prol do meio ambiente, com atividades entre os dias 12 a 15 de junho

A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) vai realizar, neste mês de junho, ações coordenadas em comemoração ao mês do meio ambiente. O Junho Verde é uma campanha de conscientização sobre os cuidados na preservação do meio ambiente .

As ações da campanha irão começaram nessa quinta-feira, 12, com a distribuição de mudas nativas.

Na sexta-feira, 13, as atividades acontecem no Marco Zero da Barra do Ceará, com a realização de oficinas, exposições e intervenções culturais, a partir das 16 horas. Unindo arte e ativismo do meio ambiente, a ação tem o objetivo de promover o dialogo com a população sobre os cuidados com a natureza.

No fim de semana também será realizado um mutirão de limpeza de praia. O ato vai ocorrer na Praia de Iracema, no sábado, 14, às 8 horas. A Prefeitura de Fortaleza convida voluntários para participar da programação, reforçando a importância da destinação correta dos resíduos sólidos, além do cuidado com os recursos hídricos. A concentração vai ocorrer pela manhã no Centro Cultural Belchior.

O Parque Rio Branco também vai receber ações da campanha Junho Verde, contando com evento voltado para o cuidado com os animais, com atividades para toda a família. A Bicharada Urbana ocorre no domingo, 15, às 15 horas, contando com adoção responsável de animais, e atividades de educação ambiental.