Hospital de Messejana vai promover manhã de atividades no Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita

Evento será realizado no Iprede e reúne ações lúdicas para crianças atendidas pelo serviço de cardiologia do hospital

A ação acontece no Instituto da Primeira Infância (Iprede), das 8h às 11h, com uma manhã lúdica e educativa que inclui jogos teatrais, cinema, música, contação de histórias e pintura . A iniciativa tem como objetivo oferecer um momento de acolhimento e socialização para as crianças e suas famílias.

Referência no atendimento de cardiopatia congênita em crianças e adultos, o Hospital de Messejana conta com uma equipe multiprofissional especializada no diagnóstico, acompanhamento e tratamento cirúrgico da doença. Em 2024, foram realizadas 432 cirurgias pediátricas e seis transplantes de coração.

O objetivo da ação é mostrar que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado permitem que crianças com a condição tenham uma vida mais saudável e ativa. Também há importância de incentivar a socialização e o desenvolvimento emocional, promovendo a formação de vínculos que favoreçam a adesão ao tratamento, muitas vezes vitalício.

A cardiopatia congênita é uma anomalia na estrutura e nas funções do coração presente desde o nascimento. Entre os tipos mais comuns estão as comunicações interatriais, interventriculares e outras alterações estruturais que afetam o fluxo sanguíneo. A condição está entre as principais causas de morte na infância e ocupa o terceiro lugar no ranking de óbitos no período neonatal.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com cardiopatia congênita todos os anos no Brasil. Aproximadamente 50% delas precisam passar por cirurgia ou cateterismo ainda no primeiro ano de vida.