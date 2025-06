Homem é morto a tiros na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um homicídio foi registrado na tarde desta quarta-feira, 11, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Um homem ainda não identificado formalmente foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro e morreu no local.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.