Crateús: homens são presos por transportar 145kg de pasta base de cocaína em carga de colchão

A droga foi apreendida na BR-226, em Crateús, e estava escondida em forro falso no teto do baú de um caminhão que carregava colchões

Ação foi da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 326 da BR-226, no município de Crateús , no Interior do Ceará, na noite de terça-feira, 10.

Dois homens foram presos por transportar 145,5 quilos de pasta base de cocaína - divididos em 120 tabletes - prensados e escondidos em forro falso no teto de um caminhão que carregava colchões.

O veículo de modelo KIA/Bongo, que transportava o entorpecente, vinha do estado do Amazonas com destino ao Ceará.



Os dois homens, com idades de 39 e 33 anos, são naturais de Guaraciaba, no Interior do Ceará, e foram presos em flagrante. Eles alegaram desconhecer a carga da droga.