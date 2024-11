Equipamento que atende população em situação de rua em Fortaleza é desativado

O local realizada cerca de 80 a 120 atendimentos diários à população em situação de rua Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O Centro de Referência para População em Situação de Rua (Centro POP) foi desativado na manhã desta quarta-feira, 27. Moradores registraram veículos da Prefeitura de Fortaleza retirando móveis e equipamentos do edifício, localizado na rua Jaime Benévolo, 1059, no Centro. O motivo da interrupção das atividades, de acordo com as denúncias, seria a falta de pagamento do aluguel do imóvel.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua no Ceará, Arlindo Ferreira, explicou que, desde julho do ano passado, o Movimento foi informado sobre problemas relativos ao pagamento do aluguel do imóvel. "Foi passado para a gente que tinha uma ação judicial. Há mais ou menos três meses, nós noticiamos o Ministério Público dessa possível ação ser cumprida, de despejo. Noticiamos aos conselhos que a gente faz parte, da população de rua; o Comitê Municipal, a qual a secretaria está ligada. Então, todos sabiam que isso ia acontecer, porque a gente já tinha falado", relata. Após o período eleitoral, o coordenador explica que, com o fim do contrato da maioria dos seletistas, os desmontes começaram. "Começou os deserviços; a faltar funcionário. Até que chegou ao ponto que está sendo visto aqui: o despejo", denuncia.

Veja o momento em que os material eram retirados do equipamento: Arlindo Ferreira revela que a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) não tem um posicionamento em relação à ordem de ocupação do prédio. "A secretaria não tem um plano de contingência. Já era pra ter um plano de contigência, já era pra ter um local para ir", pontua. O coordenador, que também já esteve em situação de rua, ressalta que a demanda da população em situação de rua cresceram e que os serviços não estão dando conta do atendimento. "Invés da gente botar mais três, a gente diminuiu um. Ou seja, não vai aguentar. Isso aqui é desumano, é vergonhoso e, além do mais, criminoso", lamenta preocupado.

Fernanda Gonçalves de Sousa, membro da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Fortaleza, considera que a desativação do Centro POP viola uma série direitos humanos. "Eles [a atual gestão da Prefeitura] têm os censos, têm os levantamentos, sabem da vulnerabilidade e deixam acontecer tudo isso. Para nós, é um desacaso", responsabiliza, exigindo também um posicionamento por parte da Prefeitura. Móveis e outros materiais foram levados do equipamento em caminhão da Prefeitura Crédito: Camila Magalhães/O POVO CBN

Equipamento passará a funcionar em novo local, segundo a Prefeitura O equipamento, gerido pela Prefeitura de Fortaleza por meio da SDHDS, uma referência para o atendimento a pessoas em situação de rua no município. Procurada pelo O POVO, a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) informou, em nota, que a locação de um novo imóvel para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) já está em fase de formalização. Ainda de acordo com a nota, a nova sede passará a funcionar em breve na av. Carapinima, no Centro.