Junho Verde: mutirão de limpeza na Praia do Futuro reúne mais de 150 pessoas

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) , faz parte da programação do Junho Verde, mês de celebrações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente , ocorrido na última quinta-feira, 5. Ao todo, 142 quilos de lixos foram recolhidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de voluntários, o mutirão teve parceria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

“Sensibilização e engajamento”. Foi assim que o secretário da Seuma, João Vicente Leitão, definiu a mobilização em prol da limpeza em uma faixa de areia da Praia do Futuro.

“Sensibilização porque a gente não consegue transformar realmente o mundo, se a gente não conseguir tirar o assunto do meio técnico e tocar o coração. Então é preciso que a gente seja 24 horas por dia um agente ambiental. E engajamento porque precisamos trabalhar juntos”.