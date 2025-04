Homem preso teria cometido abusos sexuais contra a filha desde 2008

Investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontam que os abusos eram cometidos quando a mãe deixava o imóvel. Acusado tem 56 anos e a filha é adolescente

O caso foi registrado na cidade do Crato, a 538 km de Fortaleza. Investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontam que os abusos ocorriam porque o suspeito “aproveitava a ausência da mãe para cometer o crime sexual”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As denúncias chegaram ao conhecimento da PCCE, que representou o mandado de prisão preventiva junto do Judiciário.

O homem foi localizado por policiais civis da Delegacia de Juazeiro do Norte. Ele estava em um imóvel no bairro Seminário, no Crato, e foi conduzido para a unidade policial. Atualmente, encontra-se à disposição da Justiça.

O estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo 217 — A, do Código Penal. A pena varia entre 8 e 15 anos de reclusão. Pode alcançar de 12 a 30 se o abuso levar à morte da vítima.