Homem é condenado a mais de 12 anos de prisão por ameaçar deputadas de morte e estupro

A ação faz parte da Operação Di@na, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que monitorou diversos fóruns e grupos na internet, de onde se originaram as ameaças. Os "Chans", como são chamados, são espaços online anônimos em que somente homens são permitidos.

O homem acusado de ameaçar de estupro e morte as deputadas estaduais de Minas Gerais Lohanna França (PV), Bella Gonçalves (PSOL) e Beatriz Cerqueira (PT) foi condenado em primeira instância a 12 anos e nove meses de prisão pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Além das ameaças às parlamentares, o réu também foi denunciado por coagir adolescentes a se automutilarem e a enviarem fotos nuas.

Segundo a investigação, nesses ambientes virtuais foram identificados casos de exposição indevida de dados sigilosos de autoridades, veiculação de símbolos nazistas e incitação à violência, à pedofilia e à necrofilia. Também foram encontradas postagens com imagens de estupros, assassinatos, mutilações e conteúdo de abuso e exploração sexual infantil.

Conforme apurado, o réu utilizava pseudônimos, como "Leon" e "Grow", para ocultar suas ações nesses ambientes virtuais. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências do suspeito, onde foram apreendidos celulares, computadores, HDs, pen drives e anotações, além de munições e equipamentos para fabricação de armas caseiras.

Em 7 de maio de 2024 o homem foi preso em Olinda (PE), na terceira fase da Operação Di@na e prestou mais de cinco horas de depoimento. O Estadão tentou entrar em contato com a defesa do réu, mas, como o processo está sob sigilo judicial, seu nome não foi divulgado. A investigação continuará com a análise dos dados obtidos para identificar outros envolvidos nos crimes.

Relembre o caso