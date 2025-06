Feira das Profissões da UFC deve receber 30 mil estudantes até sexta-feira, 6

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.06..2025: Universidade Federal do Ceará (UFC) se prepara para o encontro anual mais esperado por estudantes do ensino médio e universitários: a Feira das Profissões UFC. (Daniel Galber/Especial para O POVO / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Cerca de 30 mil estudantes devem visitar a VIII Feira das Profissões da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, até a próxima sexta-feira, 6. A estimativa é feita pela Universidade a partir do número de inscrições realizadas por escolas públicas e privadas, além das individuais. LEIA TAMBÉM: Metrô de Fortaleza terá operação especial para o São João de Maracanaú nos fins de semana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A segunda edição da Feira teve início nesta terça-feira, 3, após um hiato de dez anos, e busca tirar dúvidas de alunos do ensino médio sobre como são as graduações na UFC. Todos os 108 cursos existentes nos campi da Capital e do Interior estão sendo apresentados aos visitantes por discentes e professores da Instituição. Entre estes está o Bacharelado em Jornalismo, almejado por Maria de Fatima, 17. A estudante conta que até tinha interesse por outras áreas, como Medicina e Direito, mas desde que entrou no ensino médio se encantou pelo Bacharelado na área. "O Jornalismo sempre ganhou meu coração de todas as maneiras possíveis. É uma área que abrange muitas coisas, cobre não só a área em que ele [jornalista] quer atuar, da notícia, mas também uma diversidade de coisas. É uma área que me interessou bastante. Até mesmo acho que a pessoa que trabalha no Jornalismo em si é uma pessoa feliz", conta a concluinte do Instituto Frei João Pedro de Sexto, na Messejana. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.06..2025: Universidade Federal do Ceará (UFC) se prepara para o encontro anual mais esperado por estudantes do ensino médio e universitários: a Feira das Profissões UFC. (Daniel Galber/Especial para O POVO Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Aproximar jovens como Maria de Fatima da Universidade é o principal objetivo da Feira. A partir do contato com os atuais discentes, a ideia é mostrar como é a realidade dos cursos, onde ficam, qual a grade curricular, quais as principais dificuldades e tudo o que uma pessoa precisa saber antes de ingressar no ensino superior. Para uma experiência mais completa, estão sendo apresentadas as possibilidades de bolsas, auxílio, intercâmbios e demais oportunidades que se abrem durante a estadia na UFC. Outros 60 projetos de extensão e pesquisa também estão disponíveis para consulta no Centro de Convivências. “A gente tem os estandes dos cursos de graduação, entretanto, a gente quer apresentar a Universidade a esses estudantes. Então, temos que apresentar a oportunidade de bolsas e auxílios que eles têm… assistência estudantil... tem um estande da assistência estudantil que explica a dinâmica desse acolhimento”, explica o pró-reitor de graduação na Instituição, Davi Romero.

Além de conhecer a Instituição, os estudantes puderam também tirar dúvidas sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada dos egressos do ensino médio para o ensino superior. No estande “Point Sisu”, os visitantes puderam consultar notas de corte, processos para inscrição entre outros questionamentos junto a docentes da UFC. “Nossa maior dúvida era sobre as notas de corte, até por ser de escola pública e ter as cotas, enfim… a gente veio tirar essa dúvida sobre as notas de corte dos anos passados e desse ano”, conta Carla Vitória, 17, estudante da Escola de Ensino Médio (EEM) Dr. César Cals. Cursos da área da Saúde foram os mais procurados no primeiro dia Em meio à lotação em todo o Centro de Convivências, uma sala em especial se destacava pelo grande número de estudantes recebidos durante toda a manhã. Logo na entrada das apresentações, os estandes dos cursos da área da saúde, como Medicina, Enfermagem, entre outros, estavam lotados.

Na Psicologia, por exemplo, alguns estudantes relataram até não conseguir se aproximar do estande, devido ao grande número de pessoas assistindo às apresentações. Maryana Lima, 17, foi uma das interessadas em aprender mais sobre o curso, no qual ela pretende seguir carreira. “Desde muito novinha sonho em ser psicóloga porque gosto de ajudar as pessoas. Gosto de me comunicar, expressar o que estou sentindo e o que as pessoas estão sentindo”, conta a aluna do terceiro ano da EEM Doutor Gentil Barreira. Na Feira há também quem está disposto a aceitar o convite da diversidade. Esse é o caso de Sara Parente, 23, já estudante de Farmácia e que foi ao Centro de Convivências para saber mais sobre outras formações.