Família busca R$ 150 mil para tratamento de filho com malformação arteriovenosa cerebral

Uma família de Fortaleza está mobilizando uma campanha para arrecadar R$ 150 mil destinados ao tratamento do filho de 11 anos, o jovem Arthur Silveira, diagnosticado com uma malformação arteriovenosa (MAV) cerebral.

O que é MAV?



A malformação arteriovenosa cerebral é uma condição congênita caracterizada por uma conexão anormal entre artérias e veias no cérebro, sem a presença de capilares. Essa anomalia pode levar a hemorragias cerebrais, convulsões e déficits neurológicos.

O tratamento pode incluir embolização, microcirurgia e radiocirurgia, dependendo da localização e gravidade da lesão.



Relato da família



Reinaldo Peixoto Silveira Gaspar, de 35 anos, pai do menino, compartilhou com O POVO a angústia vivida pela família. "Foi bastante difícil pra ele, eles são muito apegados. Pra gente foi e ainda tá sendo a pior experiência, foi desesperador no início. Parecia um pesadelo: às 20h30min ele estava no inglês e 1h da manhã estava entubado, gravíssimo."