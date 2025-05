Gato foge durante transporte em Fortaleza; empresa oferece recompensa para quem encontrá-lo

A tutora relatou o desaparecimento de seu gato após mudança; buscas continuam / Crédito: Arquivo Pessoal

A engenheira química Thalita Barbosa, de 28 anos, vive dias de angústia após um dos seus três gatos fugir durante o transporte contratado com a empresa DuosPet Express, especializada no traslado de animais. Vinda de Salvador para Fortaleza, Thalita esperava receber seus pets em segurança. O incidente aconteceu na noite do último dia 22, no bairro São João do Tauape, quando um dos gatos escapou no momento da higienização da caixa de areia. A empresa oferece R$ 500 para quem encontrar o animal de estimação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com Thalita, o ocorrido foi na esquina da avenida Visconde do Rio Branco com a rua Vicente Nogueira Braga, próximo a um hospital. Por volta das 23h30min, ao abrir o carro para limpar a caixa de areia — segundo a empresa DuosPet Express, um procedimento padrão antes da entrega — um dos gatos fugiu e subiu em uma árvore. Apenas dois animais chegaram ao apartamento da tutora. Ao ser informada, Thalita retornou ao local com os responsáveis pelo transporte e encontrou seu gato, Xenivaldo, em cima de uma árvore, bastante assustado. O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado, mas, diante da demora, os entregadores chegaram a ir pessoalmente até a sede da corporação em busca de ajuda. Após muita insistência, três homens do Corpo de Bombeiros foram ao local e iniciaram os procedimentos de resgate. Thalita chegou a se oferecer para subir na escada, acreditando que o animal reagiria melhor a ela, mas os bombeiros negaram o pedido por questões de segurança. Um dos bombeiros tinha solicitado um lençol para caso o gato caísse. Quando ela finalmente conseguiu um lençol, percebeu que um dos bombeiros empurrou o gato da árvore. O animal caiu no chão e saiu correndo assustado para dentro do estacionamento do hospital nas proximidades.

“Quando eu peguei o lençol, vi que ele tinha empurrado o meu gato no chão. Ele caiu da árvore, completamente assustado, e saiu correndo para dentro da Unimed. E desde então nunca mais o vi”, relata Thalita. Tentativas de resgate e mobilização Buscas foram feitas no hospital, mas o animal não foi localizado. “Tenho distribuído panfletos na região, colei cartazes, falei com todos os seguranças e comércios locais, mas até agora ninguém viu meu gato”, conta. No dia seguinte ao ocorrido, a empresa DuosPet Express afirmou que daria continuidade às buscas, mas Thalita não conseguiu acompanhar as ações, pois precisou ir ao hospital após sofrer crises de ansiedade.

Ela explica que o gato tinha um grande valor emocional: “Ele era o gato do meu pai. Quando meu pai faleceu, ele me pediu para cuidar dele. Ver ele fugir e não conseguir encontrá-lo tem sido desesperador”. Thalita relata que a empresa contratou uma pessoa para panfletar dias depois, mas ela já havia tomado essa iniciativa anteriormente. “Eles disseram que não havia gráficas abertas no fim de semana, mas eu encontrei uma e fiz tudo sozinha. A busca é constante, mas até agora sem respostas”. A empresa informou que realizou buscas dentro e nos arredores do hospital, falou com moradores e também colocou anúncios pagos nas redes sociais.

Tutora fala em "despreparo" do Corpo de Bombeiros, que afirma ter feito procedimento padrão Segundo a tutora, o que mais a incomoda na situação é o despreparo e a falta de vontade do Corpo de Bombeiros: “Se eles tivessem feito o serviço corretamente, meu gato não teria desaparecido.” Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) indica que são frequentemente chamados para o resgate de gatos e que o resultado seguiu a dinâmica de outras ocorrências. Na ocasião, a guarnição foi solicitada, "iniciou o procedimento de resgate, e o gato pulou e fugiu". Posição da empresa Em nota, a DuosPet Express declarou: