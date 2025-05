Ministério da Saúde amplia vacinação contra Hepatite A para usuários de PrEP

Meta é vacinar 80% dos mais de 120 mil usuários da PrEP no Brasil, com esquema de duas doses: a primeira para controle de surtos e a segunda para proteção prolongada

Mais de 2 mil casos de hepatite A foram registrados em 2023

A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por uma infecção viral, que pode resultar em complicações. A doença tende a ter mais gravidade em adultos do que em crianças.

Embora a principal transmissão do vírus seja fecal-oral, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou, em 2016, um aumento no número de casos, mesmo em países com baixa endemicidade da doença, relacionado a práticas sexuais.

Conforme o MS, em 2023 foram registrados 2.081 casos de hepatite A foram registrados no Brasil. Cerca de 90% dos casos ocorreram em adultos, 70% desses foram em pacientes do sexo masculino.