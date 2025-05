Homem é baleado em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza

Um suspeito do crime foi preso em flagrante. Com ele, policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380 com 15 munições. Ele foi conduzido ao 26º DP

Um homem foi baleado na tarde desta sexta-feira, 30, em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Um suspeito do crime, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), com o autuado, foi encontrada uma pistola calibre 380 com 15 munições. Equipes do 19º Batalhão da PM conduziram o suspeito, que não teve a identidade divulgada, para o 26º Distrito Policial, localizado também no Edson Queiroz.