Acusada de matar amante com injeção em hospital de Fortaleza é condenada

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Conforme o MPCE, em 2017, Nara Priscila Carneiro matou o amante Ramam Cavalcante Dantas após engravidar dele. Motivação seria esconder o relacionamento do marido dela

Nara Priscila Carneiro, de 41 anos, foi condenada a 28 anos de prisão em júri popular realizado nessa quinta-feira, 29. Ela era acusada de matar Ramam Cavalcante Dantas, de 26 anos, no dia 10 de julho de 2017, após aplicar nele, com uma seringa, uma solução com substâncias letais.

O caso ocorreu dentro de um hospital localizado no Centro de Fortaleza, onde tanto Nara Priscila quanto Ramam trabalhavam como enfermeiros. Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), os dois mantinham um relacionamento amoroso, sendo que Nara Priscila engravidou dele.