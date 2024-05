Uso da musicoterapia no tratamento do autismo é discutido em fórum

Palestra de Rodrigo Félix sobre o Desenvolvimento de habilidades sociais através da musicoterapia em grupos Crédito: JÚLIO CAESAR

Fortaleza sediou neste fim de semana, o IV Fórum de Brasileiro de Musicoterapia e Autismo. O evento tem como objetivo promover o aprendizado e discussão sobre a prática terapêutica abrangendo musicoterapeutas, estudantes, profissionais de várias áreas, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus cuidadores. O fórum envolve cerca de 180 participantes — de forma online e presencial — de todo o Brasil. As atividades foram no Hotel Meridional, no Centro de Fortaleza, com realização do projeto GAV Unindo Fronteiras. Conduzida por um profissional qualificado, a musicoterapia utiliza a música para fins terapêuticos, conforme argumenta Gustavo Gattino, doutor em musicoterapia e professor na Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Ele é um dos organizadores do evento.