9ª Caminhada da Conscientização sobre o Autismo em Fortaleza dá voz à luta por inclusão e respeito

Caminhada da Conscientização sobre Autismo, na avenida Beira Mar / Crédito: FÁBIO LIMA

Fortaleza recebeu na tarde deste domingo, 6, a 9ª Caminhada da Conscientização sobre o Autismo. O evento ocorreu na avenida Beira Mar, e reuniu centenas de pessoas, entre crianças, familiares, ativistas e apoiadores da luta mais inclusão, respeito e visibilidade para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A caminhada integra a programação do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. O evento foi promovido pela Associação Pintando SeTEAzul (APSA-CE).

“Hoje é o nosso grito. É o momento em que a gente ganha força para seguir durante todo o ano”, declarou a presidente da APSA-CE, Keliane Chaves, que também é mãe atípica. Para ela, a caminhada é um marco simbólico, mas com efeitos duradouros: “Estamos pedindo respeito. É a partir de hoje que lutamos pelos outros 365 dias do ano.” A presidente da associação apontou a falta de políticas públicas e o descaso no atendimento básico como barreiras enfrentadas diariamente. “Falta medicação, falta inclusão nas escolas, falta respeito na sociedade. Nossos filhos não participam de eventos”, afirmou. A Caminhada acontece desde 2016 e, segundo Keliane, o engajamento tem crescido a cada edição. A técnica de enfermagem Patrícia Moreira Silva, 34, é mãe do pequeno Bernardo, de quatro anos. Pelo segundo ano, a família participou da caminhada. Para Patrícia, o evento é uma forma importante de dar visibilidade à causa e de reforçar a luta por mais igualdade no acesso ao cuidado. “A acessibilidade vai além dos medicamentos e das terapias. Ela precisa estar presente em todos os aspectos da vida. É por isso que lutamos. Digo que meu filho é autista, mas toda a família se torna também, no sentido de abraçar a causa e batalhar pelos direitos dele.”

O evento foi promovido pela Associação Pintando SeTEAzul Crédito: FÁBIO LIMA Caminhada da Conscientização Sobre Autismo, na avenida Beira Mar, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Caminhada da Conscientização Sobre Autismo, na avenida Beira Mar, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Caminhada da Conscientização Sobre Autismo, na avenida Beira Mar, em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Também presente no evento estava Diana Máximo, 45, mãe da Letícia Silvério, 8. Participando pela primeira vez da caminhada, Diana conta que a luta vai além do diagnóstico. “A gente reivindica acesso às terapias, inclusive que aconteçam até em casa, para dar ainda mais suporte às mães.” Ela também destacou a importância de olhar para o futuro. “Cada autista é único, tem suas particularidades, suas comorbidades, mas também é uma pessoa que precisa de ajuda e deve ser incluída no mercado de trabalho. Tudo o que a gente faz hoje é pensando no futuro dela. Queremos que ela trabalhe, que desenvolva as capacidades que tem”.