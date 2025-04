Dia do Autismo: PRF promove ações de conscientização na Rodoviária de Fortaleza

O projeto “PRF Amiga dos Autistas”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma ação educativa com pequenas palestras e interação com passageiros das linhas intermunicipais do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé , em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo , nesta quarta-feira, 2.

No segundo ano do projeto, essas ações são guiadas pelo Manual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista desenvolvido pela PRF em 2023. Com objetivo de direcionar o treinamento de policiais para a interação com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além disso, faz parte da segunda fase da Operação Nacional de Segurança Viária 2025 que visa a preservação da vida nas rodovias federais e no trânsito.

“Ao entrar no ônibus, a PRF promove uma interação numa grande abrangência por ser 40 pessoas. Então, a ideia é que a partir de uma única fala, possamos alcançar um maior número de pessoas para tratar das discussões relacionadas ao autismo e caminhar no sentido de promover uma segurança pública acolhedora e inclusiva”, comenta a policial da PRF, Fátima Torres.



Conquistas e desafios contra o capacitismo



O evento teve como convidados a entidade nacional não-governamental Movimento Orgulho Autista do Brasil (Moab) e a da Associação Fortaleza Azul (FAZ), que discutem e apoiam pessoas com TEA e suas famílias.