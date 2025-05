Homem de 44 anos é morto a tiros durante assalto no bairro Praia do Futuro

Um homem foi morto neste domingo, 25, em um bar no bairro Praia do Futuro , em Fortaleza. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça e morreu no local.

A Polícia Militar do Ceará esteve no local, além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até a publicação desta notícia não houve registro de prisões.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso de roubo seguido de morte (latrocínio) é investigado pela Polícia Civil. A vítima tinha 44 anos de idade.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas e realizaram diligências no local do crime. O DHPP segue com os trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", informou.