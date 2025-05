Criminosos invadem bar e assaltam clientes em Fortaleza; veja o vídeo

Crime aconteceu na madrugada desse domingo, 25, em um estabelecimento no bairro Varjota; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura o crime de roubo

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos entraram no local e abordaram, inicialmente, os clientes que estavam na área externa do estabelecimento.

Criminosos invadiram um bar localizado no bairro Varjota, em Fortaleza , na madrugada desse domingo, 25, e roubaram clientes no local. Pelo menos seis homens participaram da ação criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura o crime de roubo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os criminosos, apenas um estava com arma de fogo. Os demais revistaram os clientes e levaram os pertences das vítimas. A ação foi registrada por volta das 2h05min e durou menos de um minuto.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que apura um crime de roubo. A corporação reforçou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), por meio do qual podem ser repassadas informações que vão contribuir para a elucidação do caso.

A ocorrência estão sendo investigado por meio da Delegacia do 2° Distrito Policial (DP), unidade responsável por investigar ações criminosas na região. Até o fechamento desta matéria, não houve registro de suspeitos presos.



Veja o vídeo