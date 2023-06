Família faz chá revelação para filha adotada: "Naty nasceu para nós com 17 anos"

Um vídeo comovente mostra uma família de Indaiatuba, no interior de São Paulo, fazendo um chá de revelação para a filha adotiva de 17 anos.

Em publicação feita no dia 7 de maio deste ano pelo perfil @mae_poramor, administrado por Fernanda Fabris, mãe da jovem, ela escreveu:



"E do nosso jeitinho simples, comemoramos cada minuto da chegada da nossa filha. Nós acreditamos que a chegada de todo filho merece ser festejada. Naty nasceu para nós com 17 anos e 5 meses, chegou de uma forma repentina para nos lembrar que o amor é capaz de transformar histórias e que o que um filho mais deseja na vida não é estudar no melhor colégio ou ter tênis de marca…"

"É o amor de mãe/pai, estar presente em família, pertencer a um lar. Naty chegou trazendo ainda mais alegria para o nosso lar. Já nos chamando de pais desde o início, com um sorriso lindo no rosto. Que privilégio o nosso! Somos gratos a Deus pela nossa família! Ah, Papai obrigada por tanto!! Obs: Naty pode aparecer por causa da idade. Nossa filha tem voz ativa no processo."

Nos comentários deste post, as pessoas elogiaram o registro e, principalmente, a atitude da família. Entre um dos mais curtidos, uma seguidora pontuou:

"A adoção só vai até 17 anos se não me engano, e aos 18 as pessoas 'perdem a vez' de serem adotadas. Imagina quantas vezes essa menina deve ter visto crianças indo para seus lares e não foi a sua vez? Que ato lindo de amor, família! Eu me emociono muito. Gostaria muito de conhecê-los pessoalmente e ouvi-los como também abrir meu coração e sei que aprenderei muito com vocês. um dia quem sabe será minha vez de adotar e ser ‘adotada’ por um filho fora do meu ventre."



Em alusão ao Dia Nacional da Adoção, celebrado na data de 25 de maio, Naty fez um vídeo no perfil da mãe contando como a adoção transformou positivamente sua vida. Ela detalha que entrou no abrigo com 15 anos e teve uma história muito difícil.

“Uma das coisas que mais me marcou foi quando uma pessoa me disse que eu não poderia ser adotada, e eu acreditei. Eu não tinha sonhos, não amava, não tinha autoestima nenhuma. [A adoção] me ajudou a ter uma família, a ter a quem recorrer quando precisar de ajuda. A ter pessoas que me amam realmente.", disse na gravação.

Foram 11 anos tentando



Após 11 anos tentando engravidar, a bióloga de 36 anos conta abertamente nas redes sociais que decidiu abandonar o tratamento de fertilização e realizar o sonho de se tornar mãe por meio da adoção. Hoje, ela tem cinco filhos. Quatro foram adotados de uma só vez, em 2020 — Flávia, Fabrício e Arthur, que estão com 15, 13, 10 e 7 anos, respectivamente.



Três anos depois da quádrupla adoção, ela e o marido, Maurício Fabris, de 41 anos, decidiram aumentar a família mais uma vez ao visitarem um projeto do qual Fernanda é madrinha, também no interior de São Paulo, e lá o casal teve a oportunidade de conhecer Naty.