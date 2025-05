Fortaleza tem mais de mil candidatos para cargo de agente de cidadania; saiba o que é

Ao todo, 1.166 candidatos estão concorrendo ao pleito. As eleições contaram com o apoio do técnico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

“Nada melhor do que essas pessoas, que já realizam esse trabalho junto às comunidades, ouvindo suas demandas, seus anseios e vivenciando de perto as dificuldades que elas enfrentam”, afirma.

A votação acontece em 77 locais, distribuídos pelas 12 regionais da Cidade e contará com o apoio do técnico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) .

Na hora de votar, a Prefeitura afirma que o eleitor deve considerar o histórico de atuação do candidato na comunidade: se realiza trabalhos voluntários, se já resolve demandas locais e se demonstra compromisso com o bem-estar coletivo. O escolhido representará a população durante dois anos.

Ele também destaca que, muitas vezes, os políticos eleitos “se aquartelam em suas salas” e perdem a conexão com as reais necessidades das comunidades, não sabendo “como e onde aplicar os recursos para trazer benefícios [a população]”. Nesse contexto, os agentes tornam-se um elo direto entre a população e a administração pública.

Detalhes da eleição

O processo de votação segue até o dia 3 de junho, com uma regional votando por dia. O eleitor pode votar no dia e no local que preferir, desde que apresente documento com foto, título de eleitor ou CPF.

As urnas eletrônicas utilizadas são as mesmas dos pleitos oficiais, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o que garante lisura, segurança e transparência ao processo. Para preservar a equidade entre os candidatos, as urnas são recolhidas diariamente e armazenadas sob segurança até o encerramento da eleição, quando a apuração será feita de forma unificada.

Acompanhamento e formação dos agentes

De acordo com a Prefeitura, está sendo desenvolvida uma política de formação continuada, com apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), entre outras instituições. A ideia é oferecer capacitação sobre temas como orçamento público, legislação e ferramentas de participação popular.