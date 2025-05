TRE homenageia grandes nomes da Justiça Eleitoral do Ceará

Juristas e artistas cearenses recebem medalhas de mérito em solenidade do Tribunal Regional Eleitoral; O evento também inaugurou novidades do órgão

O evento TRE-CE de Portas Abertas homenageou cinco desembargadores destaques nas áreas de Direito Eleitoral e Ciência Política com a Medalha de Mérito Eleitoral Paulo Bonavide s, na manhã desta terça-feira, 13, no auditório sede do órgão. Além disso, o evento condecorou artistas cearenses e realizou inaugurações e lançamentos.

O evento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) integra uma ação institucional de aproximação e fortalecimento do Poder Judiciário. As desembargadoras Maria Iracema Martins do Vale e Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e os desembargadores Antônio Abelardo Benevides Moraes, Fernando Luiz Ximenes Rocha e Inácio de Alencar Cortez Neto foram premiados com a medalha.

Em entrevista ao O POVO, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que representou todos os indicados na solenidade, comentou que receber a medalha representa “um reconhecimento de todo o trabalho que dedicou à Justiça Eleitoral”.

A desembargadora, que já atuou como presidente do TRE-CE, vice-presidente e juíza eleitoral, também comenta sobre críticas políticas direcionadas ao Poder Judiciário após episódios de tensão com o Legislativo nos últimos dias, no cenário nacional:



