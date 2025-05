Startups criadas na UFC receberão R$ 1,7 milhão para investimentos

As equipes formam empresas de base tecnológica, que buscam por meio da inovação aplicar modelos de negócios eficientes, com entrega de serviço em larga escala e custos controlados

O montante é proveniente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento (Funcap) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), por meio do Programa Tecnova III.

Startups criadas na Universidade Federal do Ceará (UFC) receberão R$ 1,7 milhão para investimentos. Os recursos serão utilizados para investimentos na área tecnológica, bem como à aceleração para o crescimento e desenvolvimento, e internacionalização das marcas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aprovadas no programa, as startups CompreUP, GoTest Consultoria em Teste de Software e Virtutis Energy estão ligadas aos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Energia Renovável.

Vinculadas ao Parque Tecnológico (Partec) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e à Agência UFC Inova, as equipes formam empresas de base tecnológica, que buscam por meio da inovação aplicar modelos de negócios eficientes, com entrega de serviço em larga escala e custos controlados.



De acordo com Lívia Barreto, diretora-presidente substituta do Partec, tornando os projetos interessantes é que, além de oferecer o primeiro contato com o empreendedorismo, os alunos da universidade conseguem gerar empregabilidade para eles mesmos, passando assim, a recrutar outros alunos.