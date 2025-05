Patinete elétrico está disponível para uso; saiba como utilizar

Patinetes elétricos JET disponível no Edifício Maximum Residence, no bairro Meireles Crédito: Samuel Setubal

Para realizar pagamento e liberar o veículo, o usuário dispõe de duas opções: depósito via Pix ou adicionar um cartão de crédito. Após o pagamento através do QrCode, o patinete é liberado. A taxa é de R$ 0,59 centavos por minuto.

É o caso do alemão Jonny Gast, dono do restaurante ‘Frigideira do Jonny’. Em Fortaleza há 21 anos, ele reclama que seis patinetes foram colocados na frente da placa do estabelecimento sem autorização dele.

“Eles colocaram aqui e foram embora. Se chega alguém com carro procurando o meu restaurante, nem vê a minha propaganda. Eu não posso colocar nada na calçada, [que] logo chega a prefeitura para reclamar ou multar”, reclama.

Como possível solução, Gast moveu os equipamentos para um espaço de estacionamento na rua.