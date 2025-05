AMC realiza ação educativa de circulação de patinetes

A Prefeitura de Fortaleza, através da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), realizou nesta sexta-feira, 16, uma ação educativa voltada à conscientização dos usuários de patinetes elétricos sobre as regras de circulação nas vias da Cidade.

De acordo com ele, o modal é complementar ao sistema de transporte que já existe na Cidade, como ônibus e estações do Bicicletar. “Os patinetes são usados por pessoas que precisam fazer pequenos deslocamentos. É um equipamento bastante seguro, pois tem a velocidade controlada”, informou em nota enviada à imprensa.

O gerente de operações e fiscalização da AMC, André Luís, informou que a prefeitura lançou um edital para que as empresas de compartilhamento de patinetes possam se cadastrar.

A atividade, aberta ao público, contou com orientações práticas , dicas de segurança e respeito às sinalizações .

O objetivo é orientar os usuários de patinetes para que possam circular de forma prudente, respeitando as leis de trânsito e adotando comportamentos responsáveis nas vias públicas.

“Sugerimos utilizar a infraestrutura cicloviária da Cidade e, ao circular nas vias, dar preferência àquelas com velocidade reduzida. Também é importante evitar ao máximo circular nas calçadas e áreas de pedestres, para prevenir pequenos acidentes”, concluiu André.

Como funciona a regulamentação de patinetes

De acordo com a Prefeitura, o uso do sistema viário urbano de Fortaleza para exploração do serviço de compartilhamento de patinetes elétricos em vias e logradouros públicos, intermediado por plataformas digitais gerenciadas por operadoras de micromobilidade, foi regulamentado conforme decreto municipal 16.261, de 8 de maio de 2025.

Para iniciar a operacionalização na Capital, as empresas precisam estar credenciadas junto à AMC, mediante apresentação de plano de trabalho e adequação de critérios técnicos.

O documento estabelece as normas para a circulação dos equipamentos. Dentre as medidas, o decreto limita a utilização dos patinetes elétricos em ciclovias e ciclofaixas e demais vias autorizadas, sendo vedado o trânsito em calçadas e rodovias ou vias com velocidade superior a 40 km/h, que não possuam infraestrutura cicloviária.