Operação Inverno: Prefeitura capacita agentes que irão atuar no combate às arboviroses

Agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS) participam de capacitação sobre as ações de combate às arboviroses em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Ascom SMS Fortaleza

A secretária municipal da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins, anunciou a realização de uma capacitação voltada aos profissionais que irão atuar no combate às arboviroses na Capital durante o período chuvoso. O treinamento, iniciado nessa quinta-feira, 16, é uma das ações previstas na “Operação Inverno”, realizada pela Prefeitura de Fortaleza. LEIA MAIS| Apps e inseticidas residuais: conheça as novas tecnologias usadas no CE contra o mosquito da dengue

A capacitação vai funcionar como um momento de integração e treinamento para os agentes de endemias, visando também a atualização sobre o combate às arboviroses, principalmente a dengue.

O treinamento aborda a importância da biossegurança e a utilização de novas tecnologias como o Aero System, além de atualizar os agentes sobre as adequações quanto ao uso de larvicidas. De acordo com o último Boletim Epidemiológico de Arboviroses Urbanas, divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) em setembro de 2024, Fortaleza confirmou casos de dengue (2.217) e Chikungunya (68). Além disso, dois casos de Zika foram notificados em gestantes até o dia 7 de setembro de 2024. Outros 254 casos de Febre do Oropouche foram confirmados na Capital, conforme dados divulgados no Boletim Epidemiológico da Sesa no último dia 20 de dezembro.



“O prefeito tem sinalizado uma agenda muito intensa de visita aos bairros; de priorizar os alertas relacionados à Defesa Civil para prevenir problemas de alagamentos agora com a chuva; limpeza de canais. E a gente quer se somar, portanto, a esse sentimento de atuar e fazer uma força tarefa conjunta”, destaca. De acordo com o coordenador, as atualizações dos larvicidas preconizadas pelo Ministério da Saúde será um dos principais pontos abordados durante a capacitação. Previstas a cada cinco anos, segundo o gestor, as alterações precisam ser repassadas aos profissionais que atuam na área. “Com o avançar do tempo, o Ministério sempre procura minimizar os efeitos citotóxicos. Então, os produtos que a gente têm utilizados agora são mais tranquilos do ponto de vista ambiental, porque são biodegradáveis e têm um efeito um pouco menos nocivo à saúde humana e ao próprio meio ambiente”, ressalta.