Dono de rádio no Vale do Jaguaribe é assassinado a tiros em Fortaleza no dia do aniversário

Caso aconteceu em via pública, na manhã desta quarta-feira, 30, no bairro Luciano Cavalcante, próximo à avenida Washington Soares. Ainda não há informações sobre a prisão de suspeitos

Um empresário foi assassinado a tiros, na manhã desta quarta-feira, 30, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A vítima foi identificada como Vinícius Cunha Batista, 47, que era proprietário da Rádio Uirapuru, que atua no Vale do Jaguaribe. Ele foi morto no dia do próprio aniversário.

O POVO apurou que o corpo do empresário foi localizado ao lado de um veículo da cor branca em uma via pública. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para colher indícios da ocorrência.