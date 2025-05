Dois homens em uma moto morrem após colisão em Crateús

Conforme as primeiras informações, os dois homens trafegavam em uma motocicleta quando teriam colidido com outro veículo. As vítimas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A SSPDS informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue em apuração sobre as possíveis causas do acidente. O caso será conduzido pela Delegacia de Crateús.

Veja a nota na íntegra

