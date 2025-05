Carro pega fogo em avenida próximo a condomínio em Fortaleza

Um veículo pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 19, na avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza. As chamas foram registradas próximo a um condomínio residencial. Pouco depois das 10 horas, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará acionada chegou ao local e conseguiu controlar as labaredas.

Conforme a guarnição, ao chegar no local do incêndio, o carro modelo Siena, ano 2001, já tinha grande parte da estrutura danificada pelo fogo. Ninguém ficou ferido na ocorrência.