MPCE leva atendimento a vítimas de violência em shopping de Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE), promove até domingo, 18, uma ação especial de acolhimento a vítimas de violência no RioMar Fortaleza, no bairro Papicu. O atendimento ocorre no piso L2, ao lado da Zara.

O Nuavv prestará atendimento social gratuito. O serviço conta com apoio de profissionais das áreas jurídica, psicológica, social, da saúde e da segurança. Também é possível, se necessário, encaminhar as vítimas para programas de proteção a testemunhas e vítimas de crimes.

A iniciativa é uma parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), área social do Grupo JCPM, administrador dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Maio Laranja: o que é?

A campanha Maio Laranja marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A data relembra o caso da menina Araceli, assassinada em 1973 aos 8 anos de idade, e simboliza a luta por justiça e proteção à infância.

Confira a programação

17/5 - sábado

11h — Direito das Vítimas: Garantias, Proteção e Participação

Mediação: Caroline Steindorfer (Coordenadora Auxiliar do Caocrim)

14h — Cuidando da saúde mental de nossas crianças e adolescentes

Mediação: Isabel Salustiano Arruda Pôrto (Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do Caosaúde) e Rafael Correia Sales (Técnico Ministerial - Programa Vidas Preservadas)

16h — Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Doméstico

Mediação: Lívia Cristina (Promotora de Justiça e Coordenadora do Nuprom)

19h — Cine MP - Série: Adolescência

Apresentador: Marcelo Gomes Pires (Promotor de Justiça) | Comentarista: Silvana Castelo Branco (Psicóloga)

18/5 - domingo

14h — Cuidando da saúde mental de nossas crianças e adolescentes

Mediação: Isabel Salustiano Arruda Pôrto (Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do Caosaúde) e Rafael Correia Sales (Técnico Ministerial - Programa Vidas Preservadas)

15h — Entrega Legal de Crianças em Adoção

Mediação: Dairton Oliveira - Promotor de Justiça Coordenador Auxiliar do Caopij

16h — Proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual: um compromisso de todos

Mediação: Cibelle Nunes - Promotora de Justiça Coordenadora Auxiliar do Caopij