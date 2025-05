Maio Laranja: instituto promove roda de conversa em combate à violência sexual infantil

A atividade envolveu as turmas de dança da instituição, em um momento de escuta, acolhimento e orientação / Crédito: Divulgação/IKP

Em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Instituto Katiana Pena (IKP) promoveu uma roda de conversa com crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. LEIA MAIS: Uma criança sofreu abuso sexual a cada dois dias em Fortaleza em 2024

A atividade foi realizada em parceria com a Rede Aquarela e envolveu as turmas de dança da instituição, em um momento de escuta, acolhimento e orientação. A mobilização do Maio Laranja ocorre em todo o país e tem como data o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante a conversa, os participantes puderam refletir sobre o tema, conhecer seus direitos e identificar formas de se proteger em situações de risco. O encontro foi no último dia 7. A ação reforça o compromisso do IKP com a formação cidadã de seus alunos, indo além da arte e da dança para abordar temas essenciais à proteção da infância e adolescência.

Pelo menos 243 ocorrências de abuso sexual foram registradas até abril De acordo com dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), pelo menos 35,72% das vítimas de abusos sexuais têm entre 12 e 17 anos. Confira o número de ocorrências em 2025: Janeiro: 40



Fevereiro: 60



Março: 66



Abril: 77 Os números totalizam 243 ocorrências até o presente momento. Ainda conforme a pasta, 91,15% das vítimas são do gênero feminino, contra 8,85% do gênero masculino. Os dados se referem até abril último.

Já vítimas entre a faixa etária de 6 a 11 anos computam 27,61% dos casos. O período em que a maioria dos crimes ocorrem é pela manhã (33,76%), seguido pelo turno da tarde (29,63%), noite (25,8%) e madrugada (10,79%).

Assistente social destaca importância de iniciativa “Trazer pautas como essa para dentro do Instituto é essencial. Precisamos, cada vez mais, preparar nossas crianças e adolescentes para se protegerem das violências que existem no mundo. É uma responsabilidade coletiva cuidar de quem está crescendo”, afirma Katiana Pena, diretora do Instituto, em nota enviada à imprensa. Ao O POVO, a assistente social que trabalha no instituto, Karina Cunha, explicou como funcionou a ação.