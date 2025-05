HUWC realiza mutirão com cirurgias e exames em maio

Programa tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro / Crédito: Reprodução/UFC

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), está realizando um mutirão de cirurgias e exames neste mês de maio aos pacientes regulados via Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a organização, mais de 100 pacientes estão sendo beneficiados com procedimentos hepáticos e oftalmológicos. O HUWC é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A iniciativa faz parte do programa Ebserh em Ação: Mais Especialistas, em conjunto com o Ministério da Saúde (MS). O objetivo é agilizar atendimentos especializados e reduzir o tempo de espera por procedimentos de média e alta complexidade. Procedimentos incluídos no mutirão Estão incluídos no calendário de atendimentos do mutirão cirurgias de catarata, pterígio e elastografias hepáticas — exames do fígado. De acordo com a UFC, os pacientes são convocados a partir de filas reguladas pelas secretarias de saúde, com base em critérios técnicos, como o tempo de espera e a gravidade do caso.

A gerência de Atenção à Saúde do HUWC informou ao O POVO que não é necessária documentação específica, considerando que já são pacientes regulados e cadastrados no sistema. É feita a chamada, a partir da ordem, para as cirurgias eletivas e exames. Não são realizados atendimentos por ordem de chegada ou demanda direta no hospital. A gerente de Atenção à Saúde do HUWC, Magda Moura, afirma que o compromisso é com “um SUS justo, organizado e acessível para todos”. “Seguimos trabalhando para que cada mutirão represente mais cuidado, mais resolutividade e mais esperança para quem está na fila”, afirma em nota enviada à imprensa.

Programa realizou mais de 100 mil exames no ano passado O programa Ebserh em Ação: Mais Especialistas é uma iniciativa da estatal com o apoio do Ministério da Saúde. Em 2024, o programa realizou quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames visando reduzir o tempo de espera da população por procedimentos assistenciais no SUS. A edição atual está alinhada ao Programa Mais Acesso a Especialistas, do MS. A meta é aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro.