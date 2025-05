Comissão de funcionários da Fagifor fazem mobilização na sede da SMS

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As atribuições juntamente com os servidores da Fagifor foram incorporados à SMA após aprovação da reforma administrativa da Prefeitura de Fortaleza, em março deste ano. Ao todo 1.200 trabalhadores estão sendo integrados.

Na quarta-feira, 7, os trabalhadores foram informados pelo jurídico da secretaria, que as escala de plantonistas continuaria no regime 12x36. Servidores plantonistas da prefeitura trabalham geralmente com carga reduzida de 144h para nível superior e 180h para nível médio. A falta de isonomia é o que denunciam os servidores da Fagifor.

Mobilização da comissão de trabalhadores da Fagifor Crédito: Reprodução/ Instagram Sindsaúde

Os servidores presentes relatam falta de transparência no processo de transmutação pela prefeitura, além de jornadas justas, semelhante aos outros servidores. Representantes do Sindicato de Saúde do Ceará (Sindsaúde) e do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (Sintsaf) estiveram presente no ato nesta sexta-feira, 16.