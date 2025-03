Reforma administrativa: concursados da Fagifor poderão ser convocados ainda em 2025

Mesmo com extinção da fundação, emenda coletiva aprovada garante a possibilidade de convocação ainda em 2025, por parte da Prefeitura de Fortaleza, do restante dos aprovados em concurso de 2024

A reforma administrativa da Prefeitura de Fortaleza foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta quinta-feira, 13. Com ela, fica extinta a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), com seus servidores sendo incorporados pela Secretaria Municipal da Saúde , bem como os quadros de empregados públicos contratado pela fundação.

"A Fagifor foi criada para gerir alguns equipamentos públicos da saúde, mas que, com o passar do tempo, ela não fez isso. Então a extinção dela, todos os funcionários, cerca de 1.700, vão ser beneficiados porque eles eram do regime de CLT e vão passar ao regime estatutário, ou seja, vão fazer parte dos quadros da Prefeitura de Fortaleza, passam a ser servidores públicos. E isso é o maior ganho", destacou o líder do Governo, vereador Bruno Mesquita (PSD).