Furtos de carros de luxo: grupo criminoso interestadual era centralizado em Fortaleza

Cinco pessoas foram presas em Fortaleza nesta quinta-feira, 13, suspeitas de fazerem parte da cúpula de uma organização criminosa interestadual especializada em furtos de caminhonetes de luxo. Operação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (DF), que vinha investigando a recorrência dos crimes, cumpriu ainda 13 mandados de busca e apreensão no Estado.

De acordo com as investigações, que começaram em 2023 a partir do furto qualificado de 22 caminhonetes de luxo no DF, os veículos eram levados para estados fronteiriços com países que fabricam matéria-prima para drogas. Objetivo era trocar os veículos por cocaína e maconha, além da inserção dos carros no mercado clandestino que comercializa peças após desmanche.