Corpo sem cabeça, braços e pernas é encontrado dentro de rio em Maracanaú

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada na manhã deste domingo, 11, para resgatar o cadáver que apresentava sinais de violência

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Segundo informações policiais, o corpo apresentava sinais de violência. A vítima ainda não foi identificada. Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada para resgatar o corpo.

Um corpo de um homem sem cabeça, braços e pernas foi encontrado dentro de um rio, próximo à ponte da União, no bairro Jereissati I, no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste domingo, 11.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Suplente de vereador é morto a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Maracanaú

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram até o local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da Delegacia de Maracanaú, que realiza diligências com o intuito de identificar a autoria do crime.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.