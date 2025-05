Ciclofaixa do Lazer oferece ações de educação no transito neste fim de semana

Os ciclistas que rodarem neste domingo, 11, podem contar com cinco pontos de apoio espalhados pela cidade, além de pontos estratégicos do Samu

Promovida pela Prefeitura de Fortaleza, a popular Ciclofaixa de Lazer oferecerá neste domingo, 11, atividades educativas para incentivar o respeito no trânsito . As ações começam às 8 horas, no Parque Rio Branco e no bairro Joaquim Távora. Além disso, o evento contará com as tradicionais rotas ciclísticas que percorrem a cidade, das 6 às 12 horas.

A ação vai contar com programação especial, com agentes e educadores conduzindo atividades como: jogo gigante de tabuleiro e mini circuito de bike infantil, buscando o incentivo e o respeito entre todos os meios de transporte.

Os ciclistas que rodarem pela cidade, neste domingo, podem contar com cinco pontos de apoio, no Parque Raquel de Queiroz, no Presidente Kennedy, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Montese, no Anfiteatro do Parque do Cocó e na Cidade da Criança, no Centro.

Além do apoio do programa Ciclofaixa do Lazer, os usuários podem recorrer ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estará atendendo em pontos estratégicos do evento.

Confira as rotas na cidade:

Rota Leste:

Av. Sebastião de Abreu

Parque do Cocó

Av. Pe. Antônio Tomás

Av. Desembargador Moreira

Av. Beira-Mar

Rua Carlos Vasconcelos

Cidade da Criança

Rua Pinto Madeira