Shopping recebe nova edição do Bazar do Bem em prol da Fundação do Rim

Durante o bazar, o público poderá adquirir peças de vestuário como calças, blusas, shorts, entre outros. / Crédito: Divulgação

O shopping RioMar Kennedy recebe até o próximo sábado, 10, mais uma edição do Bazar do Bem. A ação solidária é coordenada pela marca cearense Handara, em parceria com a Fundação do Rim, e une moda e responsabilidade social: parte da renda arrecadada será destinada à fundação, que atua no combate à Doença Renal Crônica. A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos que surgiu da necessidade de enfrentar a Doença Renal Crônica, considerada uma “epidemia global” do século XXI. A entidade promove ações de prevenção e de reinserção social de pacientes renais crônicos, contribuindo para seu bem-estar e qualidade de vida.

LEIA TAMBÉM| Bazar de dia das mães é realizado pelo Lar Amigos de Jesus

Entre os projetos da fundação, estão iniciativas que oferecem acesso ao Ensino Fundamental, cursos de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, além de assistência emergencial e atividades que promovem autoestima e cidadania. Com mais de 30 anos de mercado, a Handara mantém o compromisso com causas sociais e ambientais desde sua criação. A meta desta edição do Bazar do Bem é alcançar meio milhão de reais em vendas, valor que deve gerar uma contribuição expressiva à Fundação do Rim. “Queremos fortalecer ainda mais o propósito social da campanha”, afirma a gestão da marca. LEIA MAIS| Bolsistas começam a receber pagamentos do Pé-de-Meia Licenciaturas